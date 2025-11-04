Fototrappole per rifiuti | Che fine hanno fatto?
BASTIA UMBRA - " Fototrappole, che fine hanno fatto per scongiurare i furbetti dei rifiuti? Lo chiedono i consiglieri di opposizione Catia Degli Esposti e Francesco Raspa della lista Civica per Bastia partendo dal fatto che, negli ultimi giorni, sono stati segnalati nuovi episodi di abbandono di immondizia in diverse zone del territorio comunale di Bastia Umbra, in particolare lungo viale Umbria, nel parcheggio di via Gemelli Baldoni e nel centro storico. "Le immagini parlano chiaro: sacchi, materiali ingombranti e rifiuti di ogni genere abbandonati ai margini delle strade, in pieno centro abitato – spiegano i due consiglieri –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Foggia, oltre duemila abbandoni di rifiuti in 4 mesi: fototrappole decisive per individuare gli illeciti - X Vai su X
Foggiani incastrati dalle fototrappole: 700 multe e oltre 2mila casi di rifiuti abbandonati in soli 4 mesi - LINK ARTICOLO NEI COMMENTI - facebook.com Vai su Facebook
RIFIUTI Foggia: fototrappole smascherano oltre 2mila abbandoni di rifiuti in 4 mesi - Tra il 1° giugno e il 21 ottobre 2025, le fototrappole installate nel comune di Foggia hanno registrato 2. Si legge su statoquotidiano.it
BOMPORTO, FOTOTRAPPOLE CONTRO L’ABBANDONO DEI RIFIUTI - Il Comune di Bomporto rende noto il bilancio aggiornato al 30 settembre 2025 sull’attività di monitoraggio ambientale tramite fototrappole, installate a rotazione in prossimità dei cassonetti per cont ... Riporta tvqui.it
Bomporto, fototrappole contro l’abbandono rifiuti: 40 multe in 9 mesi - 'Dal primo gennaio al 30 settembre 2025 sono state comminate 40 sanzioni amministrative per comportamenti non conformi, con infrazioni rilevate in postazioni diverse, in particolare nelle frazioni di ... Si legge su lapressa.it