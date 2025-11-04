FOTO Unità d’Italia e Forze Armate invocata la pace tra i popoli in piazza IV Novembre

Tempo di lettura: 3 minuti E’ stata celebrata davanti alla “Vittoria alata” del Monumento ai Caduti la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, davanti alle Autorità di tutta la provincia, compresi Sindaci junior, cittadini e i bambini di Scuola Primaria raccolti sotto le bandiere dell’Unicef. La commemorazione delle vittime di guerra su tutti i fronti è stata vissuta con intensità e partecipazione nella generale consapevolezza, come illustrato negli interventi protocollari, che purtroppo le guerre non sono scenari lontani nel tempo e nello spazio, ma, al contrario, sono tragico fondale della vita quotidiana attraverso gli schermi televisivi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

