Forze Armate e di Polizia | uno studente su quattro sogna la divisa il 6% ha già deciso che questa è la strada da intraprendere

Nonostante le incertezze del presente, le professioni in uniforme continuano ad attrarre un numero rilevante di giovani. Ogni anno migliaia di candidati si misurano con le selezioni per entrare nelle Forze Armate o nei Corpi di Polizia. I dati confermano una tendenza solida: secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio sulle Professioni in Divisa — realizzato da Skuola.net insieme a Nissolino Corsi — uno studente delle scuole superiori su quattro si dice interessato a questo tipo di carriere, mentre il 6% ha già scelto di intraprenderle. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

