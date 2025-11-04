Forza Italia sui disagi sull' autostrada A14 | Finalmente c' è un cronoprogramma degli interventi

4 nov 2025

"È stato finalmente definito un cronoprogramma chiaro e aggiornato degli interventi in corso e di quelli in fase di approvazione” sull'autostrada A14. Lo annunciano il segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, il capogruppo in Regione, Emiliano Di Matteo, e il segretario provinciale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

