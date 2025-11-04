Forza Italia Morcone Corrado Mobilia aderisce al partito

Forza Italia: Soddisfatto il Segretario Cittadino Bruno Parlapiano. Nelle ultime ore, ha aderito a Forza Italia il giovane Corrado Mobilia, 19 anni. “ Già appassionato di politica ed estimatore del nostro partito – dichiara il segretario cittadino Bruno Parlapiano– Corrado ha scelto di mettere a disposizione della compagine azzurra il suo entusiasmo e il suo impegno”. “ L’adesione di un giovane a Forza Italia rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e di rinnovato entusiasmo. Il nostro lavoro è rivolto in particolare ai giovani, perché è proprio dal loro coinvolgimento che può ripartire la partecipazione e tornare la fiducia nel voto”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it