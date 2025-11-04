Forum Retail 2025 – Fashion tech e innovazione nel lusso | l’AI i marketplace e l’omnicanalità svelano il nuovo dna della moda

Il Forum Retail 2025, che si terrà il 12 e 13 novembre al Superstudio Più di Milano, mette in luce le tendenze più avanzate del Fashion Tech e la trasformazione del settore moda. Con un focus su Intelligenza Artificiale, marketplace globali e omnicanalità, l'evento è il punto di incontro per gli. 🔗 Leggi su Today.it

