Forum irpino del Terzo Settore si va al rinnovo degli organi elettivi
Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà mercoledì 5 novembre, alle ore 18.00, presso il Sorbolab di Sorbo Serpico, l’ Assemblea elettiva degli organi del Forum irpino del Terzo Settore, l’organismo unitario di rappresentanza di oltre 40 organizzazioni che in Provincia di Avellino operano nel campo del volontariato, dell’associazionismo di promozione sociale, della cooperazione sociale, della solidarietà e cooperazione internazionale, della filantropia, della promozione sportiva e del tempo libero, della difesa dei consumatori. Il Forum ha l’obiettivo principale nella valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini, autonomamente organizzati, attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita delle comunità, attraverso percorsi basati sull’equità, la giustizia sociale, la sussidiarietà, lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
