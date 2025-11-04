Forti d' Autunno | ecco tutte le aperture in città
Domenica 9 e domenica 16 novembre si svolgerà a Messina la seconda edizione della kermesse "Forti d'Autunno", promossa dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Studi Medfort, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina, custode del Forte Puntal Ferraro, e le Associazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Comunicato stampa n. 1173 - 31 ottobre 2025 - "Forti d'Autunno": lunedì 3 novembre a Palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione. - facebook.com Vai su Facebook
Via alla seconda edizione di “Forti d’Autunno”: gli appuntamenti per i prossimi weekend - Domenica 9 e domenica 16 novembre si svolgerà a Messina la seconda edizione della kermesse “Forti d’Autunno“, promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Studi MED ... Secondo letteraemme.it
Torna “Forti d’Autunno” alla scoperta delle fortezze messinesi - E lo fanno in occasione della seconda edizione della kermesse "Forti d'Autunno", promossa ... Lo riporta 98zero.com
Messina, presto la conferenza stampa dedicata a “Forti d’Autunno” | DETTAGLI e DATE - Il Sindaco Federico Basile, l’Assessore con delega alla Valorizzazione del Patrimonio Fortificato Enzo Caruso e il Vicepresidente di MEDFORT Veronica Calveri, presenteranno lunedì 3 novembre, alle ore ... Da strettoweb.com