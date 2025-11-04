Forti d' Autunno | ecco tutte le aperture in città

Messinatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 e domenica 16 novembre si svolgerà a Messina la seconda edizione della kermesse "Forti d'Autunno", promossa dall'Amministrazione comunale, in collaborazione con il Centro Studi Medfort, l’Azienda Foreste Demaniali di Messina, custode del Forte Puntal Ferraro, e le Associazioni. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

