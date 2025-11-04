Formazioni ufficiali Juventus Sporting le scelte degli allenatori per il match di Champions
Formazioni ufficiale Juventus Sporting Lisbona, le scelte degli allenatori per il match di Champions dell’Allianz Stadium con calcio d’inizio alle 21 Alle 21:00 di stasera, la Juventus scende in campo contro lo Sporting Clube de Portugal per la 4ª giornata della League Phase di Champions League. Questa partita segna anche il debutto internazionale di Luciano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
LE FORMAZIONI UFFICIALI https://shorturl.at/vEd1r - facebook.com Vai su Facebook
Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Juventus-Sporting CP, le formazioni ufficiali: rientra Yildiz, c'è Thuram. Davanti Vlahovic - Alle ore 21:00 scende in campo la Juventus, che ospita lo Sporting Clube de Portugal per la partita valevole per la 4^ giornata di Fase Campionato di. Secondo tuttomercatoweb.com
Juventus – Sporting: ecco le formazioni ufficiali - Sporting formazioni ufficiali: ecco le scelte di Spalletti e Rui Borges per la quarta giornata della League Phase di Champions League 2025/26. Riporta generationsport.it
DIRETTA Champions League, Juventus-Sporting CP: le formazioni Ufficiali LIVE - La Juventus di Spalletti affronta lo Sporting CP di Rui Borges in Champions League. Si legge su calciomercato.it