Formazioni ufficiali Juve Sporting | le scelte di Spalletti per la sua prima in Champions League Ecco le decisioni
del tecnico bianconero. Luciano Spalletti non rinuncia alle sue idee e, per l’atteso debutto casalingo in Champions League contro lo Sporting CP, conferma l’assetto tattico visto all’esordio. L’allenatore bianconero sceglie ancora il 3-4-2-1, un modulo che ridefinisce i ruoli di diversi giocatori chiave della rosa, dimostrando la volontà di imporre la propria filosofia fin da subito. La novità più significativa, che ora diventa una certezza, è nel pacchetto arretrato. L’esperimento di Cremona viene promosso: Teun Koopmeiners viene confermato come braccetto di sinistra nella linea difensiva a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Juventus – Sporting: ecco le formazioni ufficiali - Sporting formazioni ufficiali: ecco le scelte di Spalletti e Rui Borges per la quarta giornata della League Phase di Champions League 2025/26. Riporta generationsport.it
Juventus-Sporting, le formazioni ufficiali: Thuram, Yildiz, Koopmeiners, le scelte di Spalletti - Il tecnico deve fare a meno del centrocampista francese, può riproporre il tridente con Conceiçao e il turco. Si legge su sport.virgilio.it
Juventus-Sporting Lisbona LIVE: cronaca, formazioni ufficiali, dove vederla - I bianconeri, alla seconda uscita con Spalletti in panchina, affrontano una sfida cruciale per il prosieguo del proprio percorso in Champions League: all'Allianz Stadium è atteso lo Sporting Lisbona. Da ilbianconero.com