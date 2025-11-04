Formazione parte il progetto pilota Crescere Green | nuove competenze per la transizione ecologica

La Fondazione Cultura & Innovazione, presieduta da Riccardo Iuzzolino, presenta il Progetto Pilota ‘Crescere Green’, un’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 7 REPowerEU, investimento 10. Con una dotazione complessiva di oltre 96 milioni di euro, il progetto punta a colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente disponibili, promuovendo percorsi formativi innovativi e orientati alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è ambizioso: formare almeno 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it