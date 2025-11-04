Formazione parte il progetto pilota Crescere Green | nuove competenze per la transizione ecologica
La Fondazione Cultura & Innovazione, presieduta da Riccardo Iuzzolino, presenta il Progetto Pilota ‘Crescere Green’, un’iniziativa promossa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 7 REPowerEU, investimento 10. Con una dotazione complessiva di oltre 96 milioni di euro, il progetto punta a colmare il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle effettivamente disponibili, promuovendo percorsi formativi innovativi e orientati alla sostenibilità ambientale. L’obiettivo è ambizioso: formare almeno 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Parte il corso di formazione abilitante per l’inserimento nell’elenco dei certificatori del rischio fiscale, una nuova opportunità professionale per gli avvocati. Organizzato dalla Fondazione Scuola Superiore dell’Avvocatura, il corso si terrà interamente online c - facebook.com Vai su Facebook
Competenze di base degli studenti calabresi, parte il progetto “RECAPP CAL” - Avevamo seguito, nell’aprile 2024, la presentazione di un interessante progetto pilota volto a ridurre i divari formativi tra le scuole calabresi e il resto d’Italia. Riporta tecnicadellascuola.it
Educazione digitale e affettiva a scuola, parte progetto pilota - Sensibilizzare i giovani sui rischi legati ai media digitali per aiutarli a navigare in rete in maniera corretta e consapevole. Secondo ansa.it
Scienza, cuore e società: ad Avezzano parte sperimentazione di un progetto pilota che può salvare vite - Quando si parla di salute, il sapere medico diventa un dovere ... marsicalive.it scrive