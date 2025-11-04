Forlì De Risio sempre più in palla | Colpaccio giocando con coraggio
Carlo De Risio si è preso il Forlì. Il 34enne centrocampista di Vasto, giunto in estate alla corte di Miramari per supplire all’infortunio-shock occorso a capitan Gaiola, ha guidato domenica un manipolo di ragazzini terribili all’assalto del Livorno, affondato 2-3 a domicilio. "Ha vinto la squadra che ha fatto meglio – ha scandito l’ex Monopoli –. Noi abbiamo disputato un gran primo tempo, giocando con coraggio e indirizzando la partita. I tre punti sono meritati, ma non erano affatto scontati perché loro, trovandosi in una situazione di classifica precaria, dovevano fare risultato". Solo le incertezze biancorosse, nella ripresa, hanno riacceso le speranze di un Livorno fragile, confusionario e impietosamente fischiato dai pochi intimi dell’Ardenza: "Purtroppo quel gol incassato su palla inattiva ha riaperto i giochi e generato un po’ di sofferenza nel finale, ci sta, però la gara è sempre stata nelle nostre mani", rivendica De Risio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
