Forbidden fruit 2 replica puntata del 4 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 4 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna il piano di Yildiz è andato in fumo: Kemal si è sposato con Zehra e Zeynep non le rivolge la parola; il capro espiatorio diventa Ender, alla quale giura vendetta. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 73 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
