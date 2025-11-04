Football Manager 2026 fuori oggi versione Mobile su Netflix | il trailer
Football Manager 2026 è disponibile da oggi, martedì 4 novembre, e giocabile su tutte le piattaforme. L’attesa è finita, per gli allenatori di tutto il mondo è finalmente giunto il momento di cambiare le regole del gioco. È possibile scaricare e giocare a FM26 per PC e Mac su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Xbox Game Pass. Tutti coloro che hanno avuto accesso anticipato a FM26 su Steam ed Epic potranno riprendere la loro scalata verso il successo da dove l’avevano interrotta. Ecco il trailer di lancio. Ultimo capitolo in ordine di tempo dell’iconica serie di Sports Interactive e SEGA, FM26 getta nuove basi per consentire agli appassionati di scrivere la loro storia calcistica, grazie a tantissime novità e aggiornamenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
