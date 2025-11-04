fontecchio sta dimostrando di essere un giocatore nba

Quando in estate Simone Fontecchio è passato da Detroit a Miami, si è iniziato a speculare sul suo futuro. Gli Heat lo avrebbero tagliato per liberare ulteriore spazio salariale? Ci sarebbe stato ancora spazio per lui in NBA, oppure sarebbe tornato in Europa, come lasciavano intendere diverse voci di mercato? Come avrebbe reagito lui alla deludente ultima stagione ai Pistons, a cui era seguito un Europeo con più bassi che alti? Oggi quelle voci le ha portate via il vento. Le prime partite di Fontecchio con gli Heat sono state tra le migliori della sua carriera. Certo, siamo appena all’inizio e tutto può cambiare molto velocemente in NBA, ma la sicurezza con cui Fontecchio entra in campo e la fiducia con cui sta giocando sembrano presagire un ruolo non marginale in questa stagione e un futuro ancora lungo nella Lega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

