Fontecchio sta dimostrando di essere un giocatore NBA
Quando in estate Simone Fontecchio è passato da Detroit a Miami, si è iniziato a speculare sul suo futuro. Gli Heat lo avrebbero tagliato per liberare ulteriore spazio salariale? Ci sarebbe stato ancora spazio per lui in NBA, oppure sarebbe tornato in Europa, come lasciavano intendere diverse voci di mercato? Come avrebbe reagito lui alla deludente ultima stagione ai Pistons, a cui era seguito un Europeo con più bassi che alti? Oggi quelle voci le ha portate via il vento. Le prime partite di Fontecchio con gli Heat sono state tra le migliori della sua carriera. Certo, siamo appena all’inizio e tutto può cambiare molto velocemente in NBA, ma la sicurezza con cui Fontecchio entra in campo e la fiducia con cui sta giocando sembrano presagire un ruolo non marginale in questa stagione e un futuro ancora lungo nella Lega. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
SUPERSIMO AL SEASON HIGH Un'altra grande serata per Simone Fontecchio. E' ancora in doppia cifra. Numeri e immagini https://sportando.basketball/simone-fontecchio-con-gli-spurs-e-season-high-le-immagini/ - facebook.com Vai su Facebook
14 punti anche contro i Knicks: Simone Fontecchio doveva sfruttare i primi periodi dalle diverse indisponibilità agli Heat per ritagliarsi un ruolo a Miamj, sinora con 13.7 punti a gara con il 50% da 3 sta mostrando di poter essere molto utile. $NbaTipo - X Vai su X
NBA, Fontecchio a Sky: "Ecco il segreto del mio grande inizio di stagione a Miami" - In estate è passato da Detroit a Miami all’interno di una trade che ora, dopo la prima manciata di partite di regular season, sembra aver regalato a Simone Fontecchio un’occasione quasi imperdibile. sport.sky.it scrive