fondi in arrivo al festival dei ragazzi

Il Comune di Villasanta, con quelli di Monza e Brugherio e con una serie di partner, si è aggiudicato il terzo posto su 90 partecipanti da tutta la Lombardia nel bando regionale " La Lombardia è dei Giovani 2025 ". Il progetto, intitolato " Urban Gen. West-ival inclusivo della generazione e rigenerazione urbana ", del valore di 57mila euro, è sostenuto da un finanziamento regionale di 40mila euro e dai comuni con i partner. L'iniziativa vede Monza capofila, insieme ai Comuni di Brugherio e Villasanta, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Carrobiolo 2000, la Cooperativa Sociale Meta Onlus, Afol Monza e Brianza e l' Associazione Sulé Onlus.

