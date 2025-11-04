Fondazione Vita Corsi per tecnici green e agrifood
Un futuro che apra a interessanti prospettive professionali in settori trainanti dell’economia del territorio, come quelli chimico- farmaceutico e agroalimentare. Fondazione VITA e Fondazione E.A.T. Academy organizzano ’ITS your time: accendi la tua passione, vivi il tuo futuro’, evento di orientamento rivolto a diplomati, dai 18 ai 35 anni, in programma giovedì 6 novembre dalle 17.30 in via Scopetani 6 a Grosseto. Un incontro informativo legato alla formazione ITS e ai percorsi professionalizzanti per i tecnici del futuro negli ambiti green e agrifood. Guardando all’offerta formativa i corsi ITS su Grosseto sono ancora attivi: c’è tempo fino al 17 novembre per iscriversi a Greenlab25, il corso biennale gratuito, con sede a Grosseto, promosso dalla Fondazione VITA, con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
