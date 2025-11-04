Fondazione One Health | Prevenzione centrale per benessere ambiente e persone
(Adnkronos) – La salute dell'individuo è legata a doppio filo a quella del pianeta: è questa l'idea alla base dell'approccio One Health, che riconosce l'interconnessione tra ambiente, mondo animale e popolazione e per questo promuove stili di vita sani e buone pratiche da mettere in campo quotidianamente. Tra queste, occupa un posto d'onore la prevenzione: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Riviviamo alcuni momenti di Meet THE Innovation – Toscana, cultura della Salute, l'evento conclusivo del progetto Tuscany Health Ecosystem in corso a Firenze. Tra gli ospiti della due giorni anche il Presidente di Fondazione Toscana Life Sciences, France Vai su Facebook
Fondazione AVSI (@FondazioneAVSI) / Posts - X Vai su X
Fondazione One Health: "Prevenzione centrale per benessere ambiente e persone" - La presidente Berardi: "Adottare una visione integrata non è più un'opzione ma una necessità" ... adnkronos.com scrive
One Health, insieme per una sicurezza sanitaria integrata - A Brescia si sono i riuniti Ministero, Regioni e Istituto zooprofillattico per costruire una governance, capace di orientare le scelte future ... Da giornaledibrescia.it
Street Health Tour in piazza San Silvestro, check up medici gratuiti con la fondazione Ania il 30 novembre e il 1° dicembre - Lo Street Health Tour della Fondazione Ania arriva a Roma per la tappa conclusiva dell’ottava edizione in una formula rinnovata. Segnala ilmessaggero.it