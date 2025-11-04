Fondazione Maruzza la presidenza di Manfredi Lefebvre d' Ovidio segna la continuità dell' impegno per le cure palliative pediatriche

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'eredità che continua Sotto la presidenza di Manfredi Lefebvre d'Ovidio, la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus rinnova e rafforza il proprio impegno nella promozione delle cure palliative pediatriche. L'imprenditore ha raccolto il testimone dalla sorella Silvia Lefebvre d'Ovidio, che negli ultimi anni ha consolidato l'azione dell'ente, contribuendo al riconoscimento della Legge 38 del 2010 e alla diffusione di una cultura dell'assistenza e della dignità. «Raccogliamo il testimone di un impegno familiare profondo e continuo, con l'obiettivo di far crescere una realtà che ogni giorno migliora la vita di tanti bambini e delle loro famiglie» aveva dichiarato Lefebvre in occasione dell'insediamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

fondazione maruzza la presidenza di manfredi lefebvre d ovidio segna la continuit224 dell impegno per le cure palliative pediatriche

© Iltempo.it - Fondazione Maruzza, la presidenza di Manfredi Lefebvre d'Ovidio segna la continuità dell'impegno per le cure palliative pediatriche

Altri contenuti sullo stesso argomento

fondazione maruzza presidenza manfrediFondazione Maruzza, la presidenza di Manfredi Lefebvre d'Ovidio segna la continuità dell'impegno per le cure palliative pediatriche - Un’eredità che continua Sotto la presidenza di Manfredi Lefebvre d’Ovidio , la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ... Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Maruzza Presidenza Manfredi