Fondazione Maruzza la presidenza di Manfredi Lefebvre d' Ovidio segna la continuità dell' impegno per le cure palliative pediatriche

Un'eredità che continua Sotto la presidenza di Manfredi Lefebvre d'Ovidio, la Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio Onlus rinnova e rafforza il proprio impegno nella promozione delle cure palliative pediatriche. L'imprenditore ha raccolto il testimone dalla sorella Silvia Lefebvre d'Ovidio, che negli ultimi anni ha consolidato l'azione dell'ente, contribuendo al riconoscimento della Legge 38 del 2010 e alla diffusione di una cultura dell'assistenza e della dignità. «Raccogliamo il testimone di un impegno familiare profondo e continuo, con l'obiettivo di far crescere una realtà che ogni giorno migliora la vita di tanti bambini e delle loro famiglie» aveva dichiarato Lefebvre in occasione dell'insediamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

