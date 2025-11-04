Fondazione le novità Un milione per i progetti e ricambio ai vertici

Un milione sul tavolo per il prossimo anno. Questa la cifra che stanzia a bilancio la Fondazione Cassa di Risparmio per il 2026. Che verrà così ripartita: 250 mila euro per le attività riguardanti l’arte e i beni culturali; 550 mila vanno per il volontariato e la beneficenza e i restanti 200 per l’istruzione e la formazione. La cifra erogata è linea con quella dello scorso anno. Tra le novità della Fondazione – anche se non è una novità degli ultimi mesi – c’è una forma di sinergia, per alcuni interventi, con la consorella di Fano che è guidata da Giorgio Gragnola. Campo d’intervento? Soprattutto quello riguardante i macchinari di ultima generazione che riguardano le strutture sanitarie delle due città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

