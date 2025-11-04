Folle inseguimento per le strade di Perugia | fermato e denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato, dopo un lungo inseguimento, hanno denunciato, domenica notte, un uomo di 32 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.Mentre erano impegnati in un servizio di pattugliamento in città, gli agenti delle Volanti hanno notato un veicolo transitare a forte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

