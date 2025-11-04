Folla di curiosi a Monza per le uniformi dei carabinieri esposte in vetrina
Sono talmente belle e preziose che non possono essere toccate da chiunque. Anche se, naturalmente, possono essere ammirate da tutti. Si tratta delle meravigliose divise d’epoca dell’Arma dei carabinieri messe a disposizione dal collezionista brianzolo Vincenzo Panza e che oggi e nei prossimi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Con Suor Maria Grazia Rizzo FMA, è iniziato il cammino della lectio mensile. Con il brano di Zaccheo abbiamo capito che essere curiosi può essere un bene se ci porta verso un’apertura degli orizzonti. La folla può essere una zona comfort perché ci distrae d - facebook.com Vai su Facebook