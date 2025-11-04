Folla di curiosi a Monza per le uniformi dei carabinieri esposte in vetrina

Monzatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono talmente belle e preziose che non possono essere toccate da chiunque. Anche se, naturalmente, possono essere ammirate da tutti. Si tratta delle meravigliose divise d’epoca dell’Arma dei carabinieri messe a disposizione dal collezionista brianzolo Vincenzo Panza e che oggi e nei prossimi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Folla Curiosi Monza Uniformi