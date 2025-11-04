Foliage vicino Roma | itinerario e consigli per visitare la Faggeta di Monte Cimino

L’autunno è una stagione magica che veste di sfumature rosse e dorate i boschi del Lazio, tra i quali c’è un luogo dove la natura diventa un quadro in movimento: la Faggeta di Monte Cimino. A poco più di un’ora da Roma, tra Viterbo e il Lago di Vico, questo bosco millenario regala a tutti coloro che vi si avventurano uno spettacolo unico. Il foliage esplode in ogni sfumatura possibile — dal giallo dorato al rame — mentre l’aria profuma di muschio, castagne e silenzio. È il rifugio ideale per una gita in giornata o per chi cerca un’immersione totale nel lato più poetico dell’autunno. LEGGI ANCHE:– Superluna del Castoro a Roma: 3 luoghi segreti dove ammirarla dopo cena (il terzo è un vero colpo d’occhio!) Foliage sul Monte Cimino: l’i tinerario tra faggi giganti e rocce vulcaniche. 🔗 Leggi su Funweek.it

