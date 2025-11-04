Fofana doveva essere espulso? Le polemiche
Dopo la concessione del rigore, l'arbitro Guida ha deciso di non tirare fuori il cartellino L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
Fofana andava espulso per doppia ammonizione #MilanRoma #Fofana #Dybala #Maignan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Violenza a Porta Capuana, la beffa dello stupratore: «Doveva essere espulso» - Non doveva stare in Italia, non doveva stare a Napoli, non doveva stare in piazza Enrico De Nicola, a pochi passi da Porta Capuana, dove - Da ilmattino.it