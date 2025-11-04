Florence Welch rivela | Nick Cave mi ha dato consigli e aiutata nei testi del nuovo album

Florence Welch ha tessuto le lodi di Nick Cave, affermando che il cantautore australiano ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del nuovo album dei Florence + The Machine, Everyobdy Scream. Le parole della cantautrice britannica arrivano dopo la pubblicazione del sesto lavoro in studio lo scorso 31 ottobre, che ha già avuto ottimi consensi dal pubblico e dalla critica. Everybody Scream è arrivato a tre anni di distanza da Dance Fever ed è stato anticipato dalla titletrack e One Of The Greats. Nei mesi precedenti la frontwoman aveva parlato della collaborazione con Mark Bowen chitarrista degli IDLES che era apparso al suo fianco in studio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

