Florence Welch rivela | Nick Cave mi ha dato consigli e aiutata nei testi del nuovo album

Florence Welch ha tessuto le lodi di Nick Cave, affermando che il cantautore australiano ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del nuovo album dei Florence + The Machine, Everyobdy Scream. Le parole della cantautrice britannica arrivano dopo la pubblicazione del sesto lavoro in studio lo scorso 31 ottobre, che ha già avuto ottimi consensi dal pubblico e dalla critica. Everybody Scream è arrivato a tre anni di distanza da Dance Fever ed è stato anticipato dalla titletrack e One Of The Greats. Nei mesi precedenti la frontwoman aveva parlato della collaborazione con Mark Bowen chitarrista degli IDLES che era apparso al suo fianco in studio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Florence Welch rivela: “Nick Cave mi ha dato consigli e aiutata nei testi del nuovo album”

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo aver rischiato la vita a causa di una gravidanza ectopica, Florence Welch trasforma il trauma in “Everybody Scream”, sesto album dei Florence + The Machine. Con l’aiuto di Aaron Dessner, l’album rinuncia ai ritornelli da stadio per arrangiamenti teatrali - facebook.com Vai su Facebook

. @florencemachine: leggi, e ascolta, l'intervista esclusiva realizzata da @GiuliaSalvi Florence Welch ci ha parlato della genesi del nuovo album Everybody Scream #FlorenceAndTheMachine @UMusicItalia #FATM - X Vai su X

Florence Welch rivela: “Nick Cave mi ha dato consigli e aiutata nei testi del nuovo album” - Florence Welch ha tessuto le lodi di Nick Cave, affermando che il cantautore australiano ha avuto un ruolo importante nella realizzazione del nuovo album dei Florence + The Machine, Everyobdy Scream. Scrive msn.com

Florence Welch racconta come Nick Cave l’ha aiutata con il nuovo album: "Una persona incredibilmente meravigliosa" - Florence Welch, voce e anima dei Florence + The Machine, ha espresso profonda gratitudine verso Nick Cave per il sostegno che le ha offerto nel corso . Riporta ondarock.it