Fiumicino I Tavoli del Porto | Due giorni di mobilitazione a difesa del territorio

Fiumicino, 4 novembre 2025 – "Le giornate dell'8 e 9 novembre vedranno cittadini, collettivi, associazioni e realtà ambientaliste unirsi in difesa del territorio. Sabato 8 novembre – Bioblitz nella Palude Salmastra di Isola Sacra. LIPU, Scienza Radicata, ANBA, Collettivo No Porto e Tavoli del Porto danno appuntamento nella Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 per una giornata dedicata all'osservazione e alla raccolta di dati sulla flora e la fauna locale tramite l'app Observation.org. L'attività sarà condotta insieme a naturalisti, ricercatori e associazioni, con l'obiettivo di valorizzare e documentare la straordinaria biodiversità di un'area oggi minacciata dal progetto portuale" ne danno notizia i Tavoli del Porto.