Fiumicino I Tavoli del Porto | Due giorni di mobilitazione a difesa del territorio
Fiumicino, 4 novembre 2025 – “Le giornate dell’8 e 9 novembre vedranno cittadini, collettivi, associazioni e realtà ambientaliste unirsi in difesa del territorio. Sabato 8 novembre – Bioblitz nella Palude Salmastra di Isola Sacra. LIPU, Scienza Radicata, ANBA, Collettivo No Porto e Tavoli del Porto danno appuntamento nella Zona Speciale di Conservazione della Rete Natura 2000 per una giornata dedicata all’osservazione e alla raccolta di dati sulla flora e la fauna locale tramite l’app Observation.org. L’attività sarà condotta insieme a naturalisti, ricercatori e associazioni, con l’obiettivo di valorizzare e documentare la straordinaria biodiversità di un’area oggi minacciata dal progetto portuale” ne danno notizia i Tavoli del Porto “, ne dà notizia il comitato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LONG DAY PLAY – Domenica 16 Novembre! SQUILIBRIO – Viale Aldo Moro 11/i, Fiumicino (RM) Dalle 11:00 alle 19:00 22 tavoli con dimostratore! @_squilibrio Amanti dei giochi da tavolo, preparate i dadi e le pedine! Sta per tornare la giornata - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, I Tavoli del Porto: “Due giorni di mobilitazione a difesa del territorio” - Il comitato: "Le giornate dell’8 e 9 novembre vedranno cittadini, collettivi, associazioni e realtà ambientaliste unirsi in difesa del territorio" ... Come scrive ilfaroonline.it
Porto di Fiumicino, la Corte dei Conti in pressing: possibile lo stralcio dalle opere giubilari - Il primo cittadino di Roma è stato invitato, dalla Corte dei Conti, a “proseguire nella costante ed efficace attività di monitoraggio e di vigilanza” ed anche a valutare “l’opportunità del perdurante ... Si legge su romatoday.it
Porto turistico-crocieristico di Fiumicino, Azione: “Servono risposte sul lavoro” - Il segretario Gianmarco Irienti: "Un'infrastruttura di tale impatto non può essere valutata solo per la sua dimensione urbanistica o turistica, ma anche per la sua capacità di generare lavoro vero e t ... Da ilfaroonline.it