Fiumicino Fratelli d’Italia presenta la Legge Regionale 12 2025 | Semplificazioni e sviluppo del territorio
Fiumicino, 4 novembre 2024 – Oggi martedì 4 novembre, alle ore 17.30, presso Villa Guglielmi (via della Scafa 46, Fiumicino), si terrà un incontro dedicato alla Legge Regionale n.12 del 30 luglio 2025, che introduce importanti misure di semplificazione e incentivazione per il governo del territorio. All’appuntamento, organizzato dal gruppo Fratelli d’Italia – Comune di Fiumicino, interverranno tra gli altri Ester Mieli, senatore della Repubblica, Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare, e Micol Grasselli, consigliere regionale del Lazio. Saranno presenti anche gli assessori comunali Stefano Costa e Angelo Caroccia, insieme ai tecnici Lorenzo Busnengo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, e Antonio Scaglione, presidente del Collegio dei Geometri di Roma e Provincia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
? FIUMICINO ONLINE - OEPAC, Fratelli d’Italia accusa l'opposizione di “fake news”. Fata, Cerulli, Prete e Feola: “Polemiche strumentali, il servizio funziona e sarà potenziato” ... Clicca qui - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino, Fratelli d’Italia presenta la Legge Regionale 12/2025: “Semplificazioni e sviluppo del territorio” - 30, presso Villa Guglielmi (via della Scafa 46, Fiumicino), si terrà un incontro dedicato alla Legge Regionale n. Secondo ilfaroonline.it