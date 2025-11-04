Fiumicino Fratelli d’Italia presenta la Legge Regionale 12 2025 | Semplificazioni e sviluppo del territorio

Fiumicino, 4 novembre 2024 – Oggi martedì 4 novembre, alle ore 17.30, presso Villa Guglielmi (via della Scafa 46, Fiumicino), si terrà un incontro dedicato alla Legge Regionale n.12 del 30 luglio 2025, che introduce importanti misure di semplificazione e incentivazione per il governo del territorio. All’appuntamento, organizzato dal gruppo Fratelli d’Italia – Comune di Fiumicino, interverranno tra gli altri Ester Mieli, senatore della Repubblica, Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare, e Micol Grasselli, consigliere regionale del Lazio. Saranno presenti anche gli assessori comunali Stefano Costa e Angelo Caroccia, insieme ai tecnici Lorenzo Busnengo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, e Antonio Scaglione, presidente del Collegio dei Geometri di Roma e Provincia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it