Fiumi sicuri | 7 gruppi di protezione civile impegnati a Ballabio

Leccotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben sette diversi gruppi comunali di protezione civile (Ballabio, Colico, Cortenova, Imbersago, Pasturo, Premana e Valgreghentino) con il numero record di 71 volontari, sono stati impegnati nell'esercitazione di protezione civile "Fiumi Sicuri". L'attività, che si è svolta la scorsa mattina a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

fiumi sicuri 7 gruppi"Fiumi sicuri": 7 gruppi di protezione civile impegnati a Ballabio - Il grazie del sindaco Bussola per un importante intervento legato a un progetto provinciale di mitigazione del rischio idrogeologico ... Lo riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumi Sicuri 7 Gruppi