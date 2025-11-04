Fiumi sicuri | 7 gruppi di protezione civile impegnati a Ballabio
Ben sette diversi gruppi comunali di protezione civile (Ballabio, Colico, Cortenova, Imbersago, Pasturo, Premana e Valgreghentino) con il numero record di 71 volontari, sono stati impegnati nell'esercitazione di protezione civile "Fiumi Sicuri". L'attività, che si è svolta la scorsa mattina a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
? SICUREZZA & PREVENZIONE Fiumi sicuri 2025: 85 mila euro di contributi per 34 enti, un incremento di 10.000 euro rispetto ai contributi concessi lo scorso anno. Sono stati finanziati tutti gli che hanno presentato progetti. Leggete di più qui https://ww - facebook.com Vai su Facebook
"Fiumi sicuri": 7 gruppi di protezione civile impegnati a Ballabio - Il grazie del sindaco Bussola per un importante intervento legato a un progetto provinciale di mitigazione del rischio idrogeologico ... Lo riporta leccotoday.it