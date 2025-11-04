Firenze rompe il finestrino di un bus con il martello frangi-vetro | denunciato

Firenze, 4 novembre 2025 - Momenti di paura a bordo di un autobus cittadino, dove un uomo ha improvvisamente infranto un finestrino utilizzando, secondo quanto ricostruito, il martello frangi-vetro in dotazione al mezzo. L’episodio è avvenuto mentre il bus era in servizio: spaventati dal gesto, i passeggeri sono scesi in fretta, ma nessuno ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Firenze Oltrarno, allertati dal conducente. Raccolte le testimonianze dei presenti, i militari hanno individuato poco distante il presunto responsabile, un 47enne di origini romene, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

