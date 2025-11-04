Firenze ricorda l’Alluvione del ’66 Il nostro territorio è ancora fragile e complesso

Era l’alba del 4 novembre 1966 quando l’Arno ruppe gli argini, travolgendo Firenze in poche ore. Le strade si trasformarono in fiumi di fango, i monumenti vennero sommersi, le case e le botteghe distrutte. Centinaia le opere d’arte che andarono perdute o danneggiate, e con loro si spezzarono vite. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it