Firenze parte un mese di appuntamenti del Teatro delle Donne contro la violenza di genere
Firenze, 4 novembre 2025 - Nel mese in cui si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Teatro delle Donne di Firenze propone una rassegna votata all’educazione sentimentale: spettacoli, incontri e laboratori che esplorano corpo, emozioni, diritti e memoria. Un calendario fitto che per tutto novembre coinvolge scuole, biblioteche, teatri e spazi civici di Firenze e non solo, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico – in particolare adolescenti e giovani – su temi urgenti e spesso taciuti. Educazione sentimentale nelle scuole. Cuore della rassegna è il progetto di educazione sentimentale nelle scuole superiori, realizzato in collaborazione con Artemisia e Fondazione CR Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
1 Div Maschile Firenze Ovest - Sales Volley Gialla Buona prestazione da parte dei nostri ragazzi della 1Div che nella seconda gara di campionato trovano la loro prima vittoria netta per 3 a 0 Palmisano in regia è riuscito a gestire bene tutti i suoi attacc - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, parte un mese di appuntamenti del Teatro delle Donne contro la violenza di genere - Cuore della rassegna è il progetto di educazione sentimentale nelle scuole superiori, realizzato in collaborazione ... Si legge su lanazione.it
I concerti di dicembre a Firenze: tra i tanti artisti spicca Giorgia - Saranno molti gli artisti che animeranno i teatri e i palazzetti del capoluogo toscano, con appuntamenti anche pensati per il periodo natalizio ... Secondo lanazione.it
Firenze è cultura. Eventi tra musica arte e memoria - Oltre sessanta appuntamenti, fra settembre e ottobre, per far scoprire la vitalità delle associazioni culturali fiorentine. Si legge su quotidiano.net