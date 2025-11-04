Firenze | Glass Marcano dirige l’ORT Al pianoforte Michelle Candotti
Nel vario programma, il lirismo romantico di Chopin, la grazia sospesa di Fauré, la lucidità ironica di Stravinskij L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
La prima volta della direttrice venezuelana Glass Marcano con l’Orchestra della Toscana - Mercoledì 5 novembre al Teatro Verdi di Firenze la direttrice venezuelana debutta con l’ORT insieme alla pianista Michelle Candotti ... Secondo intoscana.it
Week end 9-10 novembre a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi - Al Teatro del Maggio (Piazza Vittorio Gui) sabato 9 alle 18 la bravissima direttrice d’orchestra Glass ... Come scrive firenzepost.it
Firenze, Maggio Musicale: sale sul podio la direttrice Glass Marcano, soprano Génesis Moreno - FIRENZE – Al Teatro del Maggio venerdì 8 alle 20 e sabato 9 novembre 2024 alle 18 arriva per la prima volta la bravissima direttrice d’orchestra Glass Marcano alla guida dell’Orchestra del Maggio ... Secondo firenzepost.it