Firenze festa della Liberetà a San Bartolo a Cintoia con la Cgil Spi del Quartiere 4

Firenze, 4 novembre 2025 – Una giornata di confronto dedicata al welfare, la pace e la democrazia. È la festa della Liberetà, organizzata dal Sindacato pensionati italiani Cgil della provincia di Firenze e del Quartiere 4 che si terrà questo sabato 8 novembre alla Casa del popolo di San Bartolo a Cintoia in via Madonna del Pagano 2 a Firenze. Al centro dell'iniziativa una tavola rotonda che durerà tutta la mattinata a partire dalle 9,30: " Sanità, welfare e pace per salvare la democrazia ". Introduce Roberto Vangelisti della Segreteria Spi Cgil Quartiere 4, a seguire i saluti del segretario Mauro Calosi e del presidente di Quartiere Mirko Dormentoni.

