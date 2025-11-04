Firenze concerto con le Quattro Stagioni di Vivaldi

Firenze, 4 novembre 2025 – Un capolavoro senza tempo come le Quattro Stagioni op. 8 di Antonio Vivaldi nella stagione degli Amici della Musica di Firenze. Le eseguiranno i Solisti Aquilani sabato 8 novembre, ore 16, al Teatro della Pergola. Nel ruolo di solista, si esibirà il violinista Daniele Orlando, che riguardo al programma eseguito ha dichiarato: "Queste Stagioni vivono nella disperata distanza che esiste tra l'idea della Natura per come ci è stata regalata e l'amara visione della Natura per come l'abbiamo ridotta". Non sarà infatti una semplice esecuzione, ma un' interpretazione in chiave ambientalista delle Stagioni, che trasforma l'opera in un potente manifesto sonoro e che riafferma il dovere dell’arte di veicolare anche un messaggio sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto con le Quattro Stagioni di Vivaldi

