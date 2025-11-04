Firenze Ascanio Celestini in scena con ‘Poveri cristi’

Firenze, 4 novembre 2025 - Ascanio Celestini sarà in scena al Teatro Puccini di Firenze con lo spettacolo "Poveri cristi" venerdì 7 e sabato 8 novembre, alle ore 21. Lo spettacolo rappresenta un nuovo, intenso capitolo del teatro di narrazione di Celestini, che torna a Firenze per dare voce a chi non ce l'ha. Lo spettacolo di Ascanio Celestini, con Gianluca Casadei alla fisarmonica, per la distribuzione Mismaonda, è presentato da Fabbrica e Teatro Carcano. "Chi sono i poveri cristi? Sono l’ultimo della classe quando ci stavano le classi differenziali per i poveri – spiega Celestini - la pecora nera nel manicomio che risolveva il problema per quelli che stavano fuori, ma non per quelli che stavano dentro; quello che sta inchiodato a qualche malattia senza colpa, ma anche senza futuro, eccetera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

