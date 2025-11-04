firenze arriva raf in concerto al teatro cartiere carrara

Firenze, 4 novembre 2025 - Arriva martedì 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze il “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale” con cui Raf celebra i 40 anni di “Self Control”, la straordinaria hit che lanciò l’artista a livello internazionale. Scelta non casuale, visto il rapporto stretto tra Raf e Firenze negli anni ‘80: “Per me Firenze è l'inizio, la città dove ho cominciato a suonare, a divertirmi con le band e a cui sono estremamente legato”. “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale” è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M. e segue il successo del tour nei club “Self Control 40th Anniversary” dell’anno passato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

