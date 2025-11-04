Firenze ambulanza incastrata in via della Pescaia | È l' ennesima volta
Firenze, 3 novembre 2025 – È successo ancora una volta: un’ ambulanza è rimasta incastrata in via della Pescaia, a Firenze. Ieri, verso le 18, un mezzo che solo per fortuna non stava facendo un trasporto d’emergenza, è rimasto intrappolato nella stretta stradella medioevale sulla collina tra Marignolle e le Bagnese. L’autoambulanza, di Campi Bisenzio, aveva infatti appena effettuato un trasporto ordinario in via Piana e, al solito Google Maps per tornare in direzione Bagnese- autostrada- viadotto dell’Indiano ha suggerito questa strada che sì è la più diretta, ma presenta curve talmente anguste che ci si passa a solo con un’utilitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
