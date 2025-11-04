Firenze | aggrediti mentre dormono ai giardini di viale Malta

Firenzepost.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un italiano di 59 anni e un ucraino di 33 sono stati assaliti da sconosciuti con calci e pugni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze aggrediti mentre dormono ai giardini di viale malta

© Firenzepost.it - Firenze: aggrediti mentre dormono ai giardini di viale Malta

Scopri altri approfondimenti

Firenze: turisti ebrei aggrediti in centro. Il video choc - La coppia si trovava a Firenze in vacanza, d'un tratto è stata insultata e colpita da un uomo che gridava: "Free ... Scrive ilgiornale.it

Ravenna: aggredisce con un taglierino i genitori mentre dormono, arrestato 14enne - Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio pluriagravato nei confronti dei genitori. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Aggrediti Mentre Dormono