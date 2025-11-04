Firenze | aggrediti mentre dormono ai giardini di viale Malta
Un italiano di 59 anni e un ucraino di 33 sono stati assaliti da sconosciuti con calci e pugni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Firenze, capogruppo della Lega nel quartiere 1 denuncia: “Aggredito in strada” - X Vai su X
Mercoledì 5 novembre 14° Urlo per Gaza (per la Cisgiordania, per la Palestina Libera) Firenze - Piazza Poggi ?Ore 19 ?ATTENZIONE! Orario anticipato! Una pace che non è mai stata una pace. Continui bombardamenti israeliani, continue minacce - facebook.com Vai su Facebook
Firenze: turisti ebrei aggrediti in centro. Il video choc - La coppia si trovava a Firenze in vacanza, d'un tratto è stata insultata e colpita da un uomo che gridava: "Free ... Scrive ilgiornale.it
Ravenna: aggredisce con un taglierino i genitori mentre dormono, arrestato 14enne - Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio pluriagravato nei confronti dei genitori. Si legge su affaritaliani.it