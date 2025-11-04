Fiorentina voci su D’Aversa e ultimo posto in classifica | lettera aperta dei tifosi a Commisso Che cosa vuol fare?

Le voci su D'Aversa come nuovo allenatore, su un nuovo direttore sportivo fra coloro già in forza alla Fiorentina, quindi una società che va al ribasso nonostante il momento terrificante, hanno provocato molta agitazione nella tifoseria viola. Al punto di indurre i tifosi della Fiorentina a scrivere al presidente, Rocco Commisso. Chiedendo: "Che cosa vuol fare della Fiorentina?"

