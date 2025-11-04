Fiorentina ufficiale l’esonero di Stefano Pioli
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Nella mattinata di martedì 4 novembre, il club di Rocco Commisso ha comunicato ufficialmente la notizia sul proprio sito ufficiale. Il 60enne tecnico parmigiano paga il deludente avvio di stagione, che vede la Viola all’ultimo posto in Serie A con soli quattro punti in 10 giornate e ancora a secco di vittorie. «La Società desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro», si legge nella nota. In attesa del sostituto ufficiale, la guida della prima Squadra è stata temporaneamente affidata a Daniele Galloppa, mister della Primavera, che dunque siederà verosimilmente in panchina giovedì 6 novembre nella sfida di Conference League contro il Mainz. 🔗 Leggi su Lettera43.it
