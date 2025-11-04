Fiorentina ufficiale l’esonero di Stefano Pioli | Galloppa tecnico ad interim

Il club viola chiude il "Pioli bis" dopo dieci giornate: in pole per la panchina c'è Roberto D'Aversa. Il secondo capitolo di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina si chiude dopo appena dieci giornate. Il club viola ha annunciato con una nota ufficiale di aver sollevato il tecnico dall'incarico di allenatore della prima squadra maschile, ringraziandolo per la professionalità mostrata insieme al suo staff.

