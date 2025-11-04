Fiorentina ufficiale l' esonero di Pioli Squadra a Galloppa attesa per il nuovo tecnico

Firenze, 4 novembre 2025 – Si è conclusa alle 10.42 di questa mattina l'avventura tris di Stefano Pioli alla Fiorentina. Dopo le stagioni da calciatore e la prima da allenatore, questa seconda parentesi tecnica si è rivelata fallimentare, con zero vittorie in campionato nelle prime dieci partite, record negativo nella storia ormai centenaria del club. Nelle scorse ore si è provato a trattare per una risoluzione consensuale con buonuscita in favore del tecnico, per evitare il rischio di dovergli corrispondere tutti i 9 milioni di euro netti (in tre anni) pattuiti a inizio stagione. Trattative fallite e dunque stamani (quando a New York è piena notte) è arrivata la decisione di Rocco Commisso di procedere con l' esonero immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

