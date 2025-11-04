Fiorentina ufficiale l' esonero di Pioli Squadra a Galloppa attesa per il nuovo tecnico
Firenze, 4 novembre 2025 – Si è conclusa alle 10.42 di questa mattina l'avventura tris di Stefano Pioli alla Fiorentina. Dopo le stagioni da calciatore e la prima da allenatore, questa seconda parentesi tecnica si è rivelata fallimentare, con zero vittorie in campionato nelle prime dieci partite, record negativo nella storia ormai centenaria del club. Nelle scorse ore si è provato a trattare per una risoluzione consensuale con buonuscita in favore del tecnico, per evitare il rischio di dovergli corrispondere tutti i 9 milioni di euro netti (in tre anni) pattuiti a inizio stagione. Trattative fallite e dunque stamani (quando a New York è piena notte) è arrivata la decisione di Rocco Commisso di procedere con l' esonero immediato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Comunicato ufficiale: - X Vai su X
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero - L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Segnala corrieredellosport.it
Pioli is on... fired: esonero ufficiale, il comunicato della Fiorentina - La seconda avventura sulla panchina Viola dell'allenatore parmigiano termina dopo appena 10 giornate e l'ultimo posto in classifica. Riporta tuttosport.com
Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... Segnala ilfattoquotidiano.it