Fiorentina | ufficiale l' esonero di Pioli Galloppa allenatore ad interim

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fatale al tecnico viola l'avvio choc in campionato: 4 punti in dieci partite e ultimo posto solitario in classifica. Prima del ko con il Lecce si era dimesso il ds Pradè. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

