Fiorentina | ufficiale l' esonero di Pioli Galloppa allenatore ad interim
Fatale al tecnico viola l'avvio choc in campionato: 4 punti in dieci partite e ultimo posto solitario in classifica. Prima del ko con il Lecce si era dimesso il ds Pradè. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Formazione ufficiale: (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi C., Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. #Fiorentina #FiorentinaLecce - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA FIORENTINA Ufficiale l'addio del direttore sportivo Daniele #Pradé Il comunicato: "Gli auguriamo il meglio per il futuro" #SkySport #Fiorentina #SerieA - X Vai su X
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero - L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Segnala corrieredellosport.it
la Fiorentina esonera Stefano Pioli. La società lo ringrazia "per la professionalità dimostrata nel corso del lavoro" - Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore ... Riporta milannews.it
Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it