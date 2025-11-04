Fiorentina Stefano Pioli esonerato | si apre il toto nomi il favorito è Roberto D’Aversa

La Fiorentina ha detto addio a Stefano Pioli, che è stato sollevato oggi dal suo incarico di tecnico. Ingaggiato a inizio stagione, l’allenatore era tornato dai viola dopo aver già allenato il team dal 2017 al 2019. La società ha ringraziato in una nota ufficiale Pioli e il suo team per lo sforzo garantito finora, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiorentina, Stefano Pioli esonerato: si apre il toto nomi, il favorito è Roberto D’Aversa

Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Comunicato ufficiale: - X Vai su X

Fiorentina: ora è ufficiale Stefano Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim - Il tecnico paga la sconfitta in casa con il Lecce nel 10° turno di Serie A: ultimo posto in classifica, difesa peggiore del campionato, insieme a Verona e Torino e un gioco che non è mai decollato. Si legge su rainews.it

Pioli esonerato dalla Fiorentina, aveva rifiutato le dimissioni: poi è intervenuto Commisso - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha messo fine alle vie diplomatiche e ha dato il via libera per l'esonero di Stefano Pioli, che aveva rifiutato ... Secondo fanpage.it

Fiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... Riporta ilfattoquotidiano.it