Fiorentina scelto D’Aversa | sarà lui il dopo Pioli

La Fiorentina ha preso la sua decisione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà Roberto D'Aversa il

