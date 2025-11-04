Fiorentina Pioli non è più l’allenatore viola | arrivata l’ufficialità dell’esonero

La Fiorentina ha comunicato, in via ufficiale, l'esonero di Stefano Pioli da allenatore della Prima Squadra viola. Solo 4 punti in Serie A nelle prime 10 giornate per l'ex tecnico del Milan, vincitore dello Scudetto appena tre anni fa.

