"ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim. Guiderà la squadra a Magonza. E forse a Marassi