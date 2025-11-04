Fiorentina | Pioli esonerato Galloppa allenatore ad interim Guiderà la squadra a Magonza E forse a Marassi

Firenzepost.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina pioli esonerato galloppa allenatore ad interim guider224 la squadra a magonza e forse a marassi

© Firenzepost.it - Fiorentina: Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim. Guiderà la squadra a Magonza. E forse a Marassi

Approfondisci con queste news

fiorentina pioli esonerato galloppaFiorentina, esonerato Pioli: squadra affidata a Galloppa. Il comunicato ufficiale - Ufficiale l'esonero di Stefano Pioli dalla Fiorentina: la squadra viola affidata momentaneamente all'allenatore della Primavera ... ilfattoquotidiano.it scrive

fiorentina pioli esonerato galloppaStefano Pioli esonerato dalla Fiorentina, il comunicato. Squadra temporaneamente a Galloppa - Dopo le indiscrezioni di pochi minuti fa, ecco il comunicato ufficiale: Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina, col. Scrive tuttomercatoweb.com

fiorentina pioli esonerato galloppaFiorentina: Stefano Pioli esonerato, si attende ufficialità. Galloppa allenatore ad interim - Il tecnico paga con la panchina la sconfitta casalinga con il Lecce nel 10° turno di Serie A: ultimo posto in classifica, difesa peggiore del campionat ... Riporta eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Pioli Esonerato Galloppa