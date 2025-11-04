Fiorentina Pioli esonerato | c’è Galloppa ad interim

Stefano Pioli non è più il tecnico della Fiorentina. L’allenatore parmigiano, che aveva rifiutato le dimissioni, è stato esonerato dall’incarico dopo l’intervento del presidente dei Viola, Rocco Commisso. che ha dato il via libera per il licenziamento. Si chiude così l’avventura bis di Pioli sulla panchina gigliata. Con l’ok dagli Stati Uniti dal patron viola la società ha deciso di affidare la panchina ad interim a Daniel Galloppa, l’allenatore della Primavera. Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fiorentina, Pioli esonerato: c’è Galloppa ad interim

