Un calciomercato importante, tanti nomi che avevano infiammato la piazza e un ritorno – quello di Stefano Pioli – che dava fiducia in vista di questa stagione. A novembre in casa Fiorentina sta andando tutto nel verso opposto: ultimo posto in classifica, zero vittorie e Stefano Pioli esonerato. Al suo posto, adesso, il favorito è Roberto D’Aversa (pare un ballottaggio con l’ex Torino Vanoli ) anche se la squadra è stata affidata ad interim a Daniele Galloppa fino a giovedì. E sui social è già rivolta dei tifosi viola: sotto il post dell’ufficialità dell’esonero dell’ex Milan infatti sono centinaia i commenti dei tifosi infelici della situazione creatasi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fiorentina, parte la rivolta social dei tifosi contro D’Aversa: “Portate lui e sarà guerra”