Fiorentina ora è ufficiale | Pioli esonerato quindi niente accordo economico dovranno pagarlo
La Fiorentina ha annunciato l’esonero di Stefano Pioli. Con un comunicato ufficiale, il club viola ha reso noto di aver sollevato il tecnico dall’incarico di allenatore della prima squadra. Fiorentina, Pioli ufficialmente esonerato. Ecco il comunicato: Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Acf Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
Formazione ufficiale: (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi C., Ndour, Fortini; Dzeko, Kean. #Fiorentina #FiorentinaLecce - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA FIORENTINA Ufficiale l'addio del direttore sportivo Daniele #Pradé Il comunicato: "Gli auguriamo il meglio per il futuro" #SkySport #Fiorentina #SerieA - X Vai su X
Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero - L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Scrive corrieredellosport.it
la Fiorentina esonera Stefano Pioli. La società lo ringrazia "per la professionalità dimostrata nel corso del lavoro" - Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore ... Secondo milannews.it
Esonero Pioli, si attende il comunicato ufficiale: squadra affidata a quel tecnico! L’ex Milan saluta i viola - Esonero Pioli: la Fiorentina cambia guida tecnica dopo il ko con il Lecce. Segnala calcionews24.com