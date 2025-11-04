La Fiorentina ha annunciato l’esonero di Stefano Pioli. Con un comunicato ufficiale, il club viola ha reso noto di aver sollevato il tecnico dall’incarico di allenatore della prima squadra. Fiorentina, Pioli ufficialmente esonerato. Ecco il comunicato: Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. Acf Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fiorentina, ora è ufficiale: Pioli esonerato (quindi niente accordo economico, dovranno pagarlo)